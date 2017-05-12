und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Piano - Experte für den MetaTrader 5
1029
Ausgabe der Werte für die letzten drei Balken auf jedem Zeitrahmen: wenn der Balken bullisch ist - "1", wenn bärisch - "0".
Eingabeparameter:
- background
- background alpha
- text color
- text alpha
Das Panel kann auch nach unten verschoben werden, wenn das Ein-Klick-Handel auf dem Chart aktiviert ist:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18153
