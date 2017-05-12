CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Piano - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1029
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Piano.mq5 (13.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ausgabe der Werte für die letzten drei Balken auf jedem Zeitrahmen: wenn der Balken bullisch ist - "1", wenn bärisch - "0".

Eingabeparameter:

  • background
  • background alpha
  • text color
  • text alpha

Piano

Das Panel kann auch nach unten verschoben werden, wenn das Ein-Klick-Handel auf dem Chart aktiviert ist:

Piano 1


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18153

XMA_Keltner_Pivot XMA_Keltner_Pivot

Zwei mit Farbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Keltner Kanäle auf einem Balken gezeichnet werden.

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Viele interessieren sich für die Arbeit mit der BTC-e Börse direkt aus dem МТ. An API der Börse muss man Daten mit der Bestätigung der Validität der Parameter über HMAC-SHA512 senden. In dieser Klasse wurde der Berechnungsalgorithmus von SHA512 und HMAC implementiert

Statistics Statistics

Analyse der Balken, deren Zeitpunkt der Eröffnung (Stunde und Minute) dem Zeitpunkt der Eröffnung des aktuellen Balkens gleich ist.