WmiVol_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador WmiVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador WmiVol.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador WmiVol_HTF
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales del indicador GRFLeadingEdger en una barra.XMA_Keltner_Pivot
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra.
El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana.Piano
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".