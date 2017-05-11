CodeBaseSecciones
Indicadores

WmiVol_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
803
Ranking:
(22)
Publicado:
WmiVol.mq5 (12.39 KB) ver
WmiVol_HTF.mq5 (15.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador WmiVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador WmiVol.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador WmiVol_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18150

