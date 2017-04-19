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Piano - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2270
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".

Входные параметры:

  • background
  • background alpha
  • text color
  • text alpha

Piano

Также панель сдвигается вниз, если на графике включена панель торговли в один клик:

Piano 1


XMA_Keltner_Pivot XMA_Keltner_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.

StepUpDown StepUpDown

Индикатор направления цены со стрелками и алертами.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.