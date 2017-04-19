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Piano - эксперт для MetaTrader 5
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Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".
Входные параметры:
- background
- background alpha
- text color
- text alpha
Также панель сдвигается вниз, если на графике включена панель торговли в один клик:
XMA_Keltner_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.XMA_BB_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.
StepUpDown
Индикатор направления цены со стрелками и алертами.LRDegrees MT5
Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.