TotalPowerIndicatorX - indicador para MetaTrader 5
Autor real: www.EarnForex.com
Indicador Total Power Indicator, con valores fijos en el rango de 0 a 100.
Fig. 1. Indicador TotalPowerIndicatorX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18154
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".Sets Chart Scale
El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana.
Indicador Total Power Indicator en forma de semáforo con flechas con envío de alertas y mensajes de correo y Push.SHA512 + HMAC
Mucha gente se interesa por el trabajo nativo con la bolsa BTC directamente desde MT. En la bolsa API es necesario enviar los datos con la confirmación de la validez de los parámetros a través de HMAC-SHA512. En esta clase se ha implementado el algoritmo de cálculo de SHA512 y HMAC