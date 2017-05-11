CodeBaseSecciones
Indicadores

TotalPowerIndicatorX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1025
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: www.EarnForex.com

Indicador Total Power Indicator, con valores fijos en el rango de 0 a 100.

Fig. 1. Indicador TotalPowerIndicatorX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18154

Piano Piano

Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana.

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Indicador Total Power Indicator en forma de semáforo con flechas con envío de alertas y mensajes de correo y Push.

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Mucha gente se interesa por el trabajo nativo con la bolsa BTC directamente desde MT. En la bolsa API es necesario enviar los datos con la confirmación de la validez de los parámetros a través de HMAC-SHA512. En esta clase se ha implementado el algoritmo de cálculo de SHA512 y HMAC