Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales del indicador GRFLeadingEdger en una barra.

Parámetros de entrada del indicador:

input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot