GRFLeadingEdger_Pivot - indicador para MetaTrader 5
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales del indicador GRFLeadingEdger en una barra.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Nombre para las marcas del indicador input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Color de la franja superior del indicador input color Dn_Color=clrYellow; // Color de la franja inferior del indicador input uint SignalBar=0; // número de la barra para obtener los valores del indicador input uint SignalLen=40; // Longitud de las franjas del indicador
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18145
