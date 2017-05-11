CodeBaseSecciones
GRFLeadingEdger_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales del indicador GRFLeadingEdger en una barra.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Nombre para las marcas del indicador
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Color de la franja superior del indicador
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Color de la franja inferior del indicador
input uint SignalBar=0;                                 // número de la barra para obtener los valores del indicador
input uint SignalLen=40;                                // Longitud de las franjas del indicador

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot

