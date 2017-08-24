Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GRFLeadingEdger_Pivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1067
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores dos dois canais do indicador GRFLeadingEdger numa mesma barra.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Nome para os rótulos do indicador input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Cor da faixa superior do indicador input color Dn_Color=clrYellow; // Cor da faixa inferior do indicador input uint SignalBar=0; // Número da barra para obter os valores do indicador input uint SignalLen=40; // Comprimento das faixas do indicador
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18145
Indicador para simular negociação de opções binárias no MetaTrader 5.Sound Alert Entry Out
Fechada a posição, toca o sinal.
Indicador WmiVol com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Sets Chart Scale
O indicador define a propriedade a propriedade "Escala fixa" e mantém a primeira barra no meio da janela.