GRFLeadingEdger_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores dos dois canais do indicador GRFLeadingEdger numa mesma barra.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Nome para os rótulos do indicador
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Cor da faixa superior do indicador
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Cor da faixa inferior do indicador
input uint SignalBar=0;                                 // Número da barra para obter os valores do indicador
input uint SignalLen=40;                                // Comprimento das faixas do indicador

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot

Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18145

