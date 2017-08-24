Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores dos dois canais do indicador GRFLeadingEdger numa mesma barra.

Parâmetros de entrada do indicador:

input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot