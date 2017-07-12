Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung,die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle des Indikators GRFLeadingEdger aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot