GRFLeadingEdger_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung,die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle des Indikators GRFLeadingEdger aufgebaut sind.
Eingangsparameter des Indikators:
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Die Farbe der oberen Band des Indikators input color Dn_Color=clrYellow; // Die Farbe der unteren Band des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts input uint SignalLen=40; // die Länge der Bände des Indikators
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18145
