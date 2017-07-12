CodeBaseKategorien
GRFLeadingEdger_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung,die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle des Indikators GRFLeadingEdger aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Die Farbe der oberen Band des Indikators
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Die Farbe der unteren Band des Indikators
input uint SignalBar=0;                                 // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts
input uint SignalLen=40;                                // die Länge der Bände des Indikators

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18145

