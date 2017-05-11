Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_Keltner_Pivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 929
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Nombre para las marcas del indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // método de promediación input uint XLength=100; // profundidad de la promediación input int XPhase=15; // parámetro de la primera promediación, //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input double Ratio1=1.0; // desviación 1 input double Ratio2=3.0; // desviación 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de precio input color Up_Color=clrSkyBlue; // Color de la franja superior del indicador input color Dn_Color=clrHotPink; // Color de la franja inferior del indicador input uint SignalBar=0; // número de la barra para obtener los valores del indicador input uint SignalLen=40; // Longitud de las franjas del indicador
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador XMA_Keltner_Pivot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18144
