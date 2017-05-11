CodeBaseSecciones
Indicadores

XMA_Keltner_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
929
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XMA_Keltner_Pivot.mq5 (21.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descargar ZIP

Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Nombre para las marcas del indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // método de promediación
input uint XLength=100;                        // profundidad  de la promediación                    
input int XPhase=15;                           // parámetro de la primera promediación,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double Ratio1=1.0;                       // desviación 1
input double Ratio2=3.0;                       // desviación 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // constante de precio
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Color de la franja superior del indicador
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Color de la franja inferior del indicador
input uint SignalBar=0;                        // número de la barra para obtener los valores del indicador
input uint SignalLen=40;                       // Longitud de las franjas del indicador

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XMA_Keltner_Pivot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18144

