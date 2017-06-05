请观看如何免费下载自动交易
GRFLeadingEdger_Pivot - MetaTrader 5脚本
在一个柱的两个 GRFLeadingEdger 指标通道值之间画出彩色填充的长方形。
指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // 用于指标标签的名称 input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // 指标顶部通道带的颜色 input color Dn_Color=clrYellow; // 指标底部通道带的颜色 input uint SignalBar=0; // 用于取得指标值的柱的索引 input uint SignalLen=40; // 指标带的长度
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章 不使用额外缓冲区做中间计算来平均价格序列 中有详细描述。
图1. GRFLeadingEdger_Pivot 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18145
