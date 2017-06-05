在一个柱的两个 GRFLeadingEdger 指标通道值之间画出彩色填充的长方形。

指标的输入参数:

input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章 不使用额外缓冲区做中间计算来平均价格序列 中有详细描述。

图1. GRFLeadingEdger_Pivot 指标