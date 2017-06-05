代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

GRFLeadingEdger_Pivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1347
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一个柱的两个 GRFLeadingEdger 指标通道值之间画出彩色填充的长方形。

指标的输入参数:

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // 用于指标标签的名称
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // 指标顶部通道带的颜色
input color Dn_Color=clrYellow;                         // 指标底部通道带的颜色
input uint SignalBar=0;                                 // 用于取得指标值的柱的索引
input uint SignalLen=40;                                // 指标带的长度

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章 不使用额外缓冲区做中间计算来平均价格序列 中有详细描述。

图1. GRFLeadingEdger_Pivot 指标

图1. GRFLeadingEdger_Pivot 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18145

XMA_Keltner_Pivot XMA_Keltner_Pivot

在一个柱的两个Keltner通道数值之间画出彩色填充的长方形。

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

在一个柱的两个布林带通道数值之间画出彩色填充的长方形。

WmiVol_HTF WmiVol_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 WmiVol 指标。

设置图表缩放 设置图表缩放

本指标设置图表窗口的 "固定缩放(Fixed scale)" 属性，并把第一个柱放到窗口中间。