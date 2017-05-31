無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GRFLeadingEdger_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 876
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのバーの2つのGRFLeadingEdger指標チャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。
指標の入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // 指標ラベル名 input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // 指標の上部バンドの色 input color Dn_Color=clrYellow; // 指標の下部バンドの色 input uint SignalBar=0; // 指標値が取得されるバーインデックス input uint SignalLen=40; // 指標バンドの長さ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 GRFLeadingEdger_Pivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18145
