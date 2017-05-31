コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

GRFLeadingEdger_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1つのバーの2つのGRFLeadingEdger指標チャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。

指標の入力パラメータ

//+------------------------------------------------+ 
//|  指標入力パラメータ                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // 指標ラベル名
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // 指標の上部バンドの色
input color Dn_Color=clrYellow;                         // 指標の下部バンドの色
input uint SignalBar=0;                                 // 指標値が取得されるバーインデックス
input uint SignalLen=40;                                // 指標バンドの長さ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　GRFLeadingEdger_Pivot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18145

