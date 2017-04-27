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Индикаторы

GRFLeadingEdger_Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1796
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Название для меток индикатора
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Цвет верхней полосы индикатора
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Цвет нижней полосы индикатора
input uint SignalBar=0;                                 // номер бара для получения значений индикатора
input uint SignalLen=40;                                // Длина полос индикатора

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot

Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot

Move Trend line Move Trend line

Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC

WmiVol_HTF WmiVol_HTF

Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.