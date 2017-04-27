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GRFLeadingEdger_Pivot - индикатор для MetaTrader 5
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Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Название для меток индикатора input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Цвет верхней полосы индикатора input color Dn_Color=clrYellow; // Цвет нижней полосы индикатора input uint SignalBar=0; // номер бара для получения значений индикатора input uint SignalLen=40; // Длина полос индикатора
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot
Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.SHA512 + HMAC
Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC
Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSets Chart Scale
Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.