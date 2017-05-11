CodeBaseSecciones
Indicadores

XMA_BB_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbols_Sirname="XMA_BB_Pivot_";  // Nombre para las marcas del indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // método de promediación
input uint XLength=100;                        // profundidad  de la promediación                    
input int XPhase=15;                           // parámetro de la primera promediación,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double BandsDeviation1=2.0;              // desviación 1
input double BandsDeviation2=4.0;              // desviación 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // constante de precio
input color Up_Color=clrAquamarine;            // Color de la franja superior del indicador
input color Dn_Color=clrPlum;                  // Color de la franja inferior del indicador
input uint SignalBar=0;                        // número de la barra para obtener los valores del indicador
input uint SignalLen=40;                       // Longitud de las franjas del indicador

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XMA Bollinger Bands Pivot.

Fig. 1. Indicador XMA Bollinger Bands Pivot.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18143

