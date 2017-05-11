Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra.

Parámetros de entrada del indicador:

input string Symbols_Sirname= "XMA_BB_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrAquamarine ; input color Dn_Color= clrPlum ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XMA Bollinger Bands Pivot.