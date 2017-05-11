CodeBaseSecciones
Indicadores

ThreeCandles_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ThreeCandles con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ThreeCandles.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ThreeCandles_HTF

FILTER_ADX_AM FILTER_ADX_AM

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado.

Background_StreamСCandles_HTF Background_StreamСCandles_HTF

Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de las velas del indicador StreamСCandles, cuando dichas velas aparecen.

ParabolicUsMoving ParabolicUsMoving

Indicador de tendencia construido sobre los cruces del oscilador Parabolic Sar y una media móvil.

FILTER_ADX_AM_ch FILTER_ADX_AM_ch

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado, ubicado en el gráfico principal.