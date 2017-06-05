代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ThreeCandles_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1108
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 ThreeCandles 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标可以正确运行，要把编译好的 ThreeCandles.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. ThreeCandles_HTF 指标

图1. ThreeCandles_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17953

Background_StreamСCandles_HTF Background_StreamСCandles_HTF

本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区画出彩色填充的长方形，画出更大时段的彩色烛形。长方形填充使用的颜色和 StreamСCandles 指标烛形的颜色相对应。

ClosePositionsBySymbol ClosePositionsBySymbol

关闭当前交易品种所有仓位的脚本程序。

ParabolicUsMoving ParabolicUsMoving

基于抛物线SAR指标和移动平均指标交叉的趋势指标。

FILTER_ADX_AM_ch FILTER_ADX_AM_ch

根据平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标在图表主窗口上画出的简单趋势指标。