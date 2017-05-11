CodeBaseSecciones
Indicadores

Background_StreamСCandles_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
910
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Background_StreamfCandles.mq5 (37.04 KB) ver
\MQL5\Indicators\
StreamСCandles.mq5 (25.25 KB) ver
Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de las velas del indicador StreamСCandles, cuando dichas velas aparecen.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color del punto del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o rosa, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador StreamСCandles.ex5.

Fig. 1. Indicador Background_StreamСCandles_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17950

