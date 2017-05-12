Einfachster Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index.

Der Indikator zeichnet farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern. Die Rechtecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.