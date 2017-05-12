und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ThreeCandles_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 958
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ThreeCandles Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ThreeCandles.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ThreeCandles_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17953
Einfachster Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index.Background_StreamСCandles_HTF
Der Indikator zeichnet farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern. Die Rechtecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.
Ein Trendindikator basierend auf der Kreuzung des Parabolic Sar Oszillators mit MA.FILTER_ADX_AM_ch
Der einfachste Trendindikator basierend auf einem geglätteten Average Directional Movement Index, platziert im Hauptchart.