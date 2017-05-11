Autor real: Andrey Matvievskiy

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado. Veremos una barra verde cuando la tendencia asciende, si la línea positiva de ADX está por encima de la negativa; y una barra roja cuando la ubicación de las líneas es inversa. Una barra gruesa en el crecimiento de ADX, indica que la tendencia se está fortaleciendo; una barra fina durante la caída de la tendencia indica que se está debilitanto.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.07.2009.

Fig. 1. Indicador FILTER_ADX_AM