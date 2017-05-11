Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FILTER_ADX_AM_ch - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Andrey Matvievskiy
Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado, ubicado en el gráfico principal. Veremos un signo verde cuando la tendencia asciende, si la línea positiva de ADX está por encima de la negativa; y un signo rojo cuando la ubicación de las líneas es inversa. Un punto grueso en el crecimiento de ADX, indica que la tendencia se está fortaleciendo; un punto pequeño durante la caída de la tendencia indica que se está debilitanto.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.07.2009.
Fig. 1. Indicador FILTER_ADX_AM_ch
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17975
