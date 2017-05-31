無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ThreeCandles_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 921
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むThreeCandles 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたThreeCandles.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ThreeCandles_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17953
FILTER_ADX_AM
平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標です。Background_StreamСCandles_HTF
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して長めの時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。StreamСCandles指標ローソク足が存在する場合、長方形はその色に応じて塗られます。
ParabolicUsMoving
Parabolic Sarと移動平均の交差に基づくトレンド指標です。FILTER_ADX_AM_ch
平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標でメインチャートウィンドウに描画されます。