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ThreeCandles_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ThreeCandles.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ThreeCandles_HTF
Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.ClosePositionsBySymbol
Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.
Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.FILTER_ADX_AM
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index.