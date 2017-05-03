Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ThreeCandles_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1226
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ThreeCandles com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador ThreeCandles.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ThreeCandles_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17953
Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado.Background_StreamСCandles_HTF
O indicador desenha velas de um período de tempo maior como retângulos coloridos usando buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador StreamСCandles.
Indicador de tendência construído na intersecção do oscilador Parabolic Sar e do indicador Média Móvel.FILTER_ADX_AM_ch
Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado colocado no gráfico principal.