ParabolicUsMoving - indicador para MetaTrader 5
Indicador de tendencia construido sobre los cruces del oscilador Parabolic Sar y una media móvil. Sar se usa como línea principal rápida de la nube del indicador, y la media móvil, como línea de señal lenta.
Fig.1 Indicador ParabolicUsMoving
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17954
