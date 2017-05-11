CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ParabolicUsMoving - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1075
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de tendencia construido sobre los cruces del oscilador Parabolic Sar y una media móvil. Sar se usa como línea principal rápida de la nube del indicador, y la media móvil, como línea de señal lenta.

Fig.1 Indicador ParabolicUsMoving

Fig.1 Indicador ParabolicUsMoving

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17954

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Indicador ThreeCandles con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FILTER_ADX_AM FILTER_ADX_AM

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado.

FILTER_ADX_AM_ch FILTER_ADX_AM_ch

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado, ubicado en el gráfico principal.

OpenBuyLimitOrder OpenBuyLimitOrder

Script para colorcar órdenes BuyLimit