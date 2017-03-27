CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ThreeCandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1122
Ranking:
(25)
Publicado:
ThreeCandles.mq5 (28.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Tor

El indicador ThreeCandles permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

El indicador analiza los gráficos de velas e intenta encontrar los puntos de una posible reversa, es decir los patrones. Una vez encontrado un posible punto, el indicador reproduce una señal de sonido y envía un mensaje al smartphone o buzón de correo.

Literalmente, la condición es la siguiente:

  • Si hay una vela creciente, seguida por otra vela creciente que no sale de los límites de la sombra de la vela anterior, después de la segunda vela va una vela decreciente que cubre el tamaño de la vela anterior creciente con su cuerpo- suponemos que habrá una reversa hacia la dirección SELL.
  • Si hay una vela decreciente, seguida por otra vela decreciente que no sale de los límites de la sombra de la vela anterior, la tercera vela debe ser creciente que cubre el tamaño de la vela anterior decreciente con su cuerpo- suponemos que habrá una reversa hacia la dirección BUY.

En adición al análisis de las velas, el indicador analiza también sus volúmenes de tick: crecimiento, reducción, así como el tamaño de la primera vela. Si el tamaño de la primera vela del patrón supera el valor en pips establecido en los ajustes, el analizador de los volúmenes se desactiva.

El indicador está hecho en forma de las velas en color. El color es saturado cuando las velas van en dirección de la tendencia, las velas contra la tendencia tienen el color apagado.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 04.10.2016.

Fig. 1. Indicador ThreeCandles

Fig. 1. Indicador ThreeCandles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17676

FigureBuilder FigureBuilder

Esta herramienta ayuda a construir las figuras en el gráfico.

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

El sistema de trading tendencial Exp_CGOscillator_X2 se basa en las señales de dos indicadores CGOscillator

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

El indicador KhaosAssault permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

El indicador ICHI_OSC permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.