Autor real: Tor

El indicador ThreeCandles permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

El indicador analiza los gráficos de velas e intenta encontrar los puntos de una posible reversa, es decir los patrones. Una vez encontrado un posible punto, el indicador reproduce una señal de sonido y envía un mensaje al smartphone o buzón de correo.

Literalmente, la condición es la siguiente:

Si hay una vela creciente, seguida por otra vela creciente que no sale de los límites de la sombra de la vela anterior, después de la segunda vela va una vela decreciente que cubre el tamaño de la vela anterior creciente con su cuerpo- suponemos que habrá una reversa hacia la dirección SELL.

Si hay una vela decreciente, seguida por otra vela decreciente que no sale de los límites de la sombra de la vela anterior, la tercera vela debe ser creciente que cubre el tamaño de la vela anterior decreciente con su cuerpo- suponemos que habrá una reversa hacia la dirección BUY.

En adición al análisis de las velas, el indicador analiza también sus volúmenes de tick: crecimiento, reducción, así como el tamaño de la primera vela. Si el tamaño de la primera vela del patrón supera el valor en pips establecido en los ajustes, el analizador de los volúmenes se desactiva.

El indicador está hecho en forma de las velas en color. El color es saturado cuando las velas van en dirección de la tendencia, las velas contra la tendencia tienen el color apagado.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 04.10.2016.

Fig. 1. Indicador ThreeCandles