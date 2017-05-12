und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Echter Autor: Andrey Matvievskiy
Einfachster Trendindikator basierend auf dem geglätteten Average Directional Movement Index. Grüner Balken bei einem Aufwärtstrend, wenn die Plus-Linie des ADX über der Minus-Linie liegt, roter Balken wenn umgekehrt. Ein dicker Balken weist auf die Stärkung des Trends hin, wenn ADX steigt; ein dünner Balken weist auf die Schwächung des Trends hin, wenn der Trend sinkt.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 22.07.2009 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der FILTER_ADX_AM Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17952
