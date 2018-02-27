真实作者: Andrey Matvievskiy

基于平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标的一个简单趋势指标。如果ADX的正向线高于它的负向线，也就是上涨趋势，使用蓝色柱做标记。如果线的位置是相反的，柱就是红色的。趋势增强，ADX增加，柱就变宽，ADX下降，趋势变弱，柱就变窄。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2009年7月22日发布在mql4.com 的代码库中。

图1. FILTER_ADX_AM 指标