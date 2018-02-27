代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FILTER_ADX_AM - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1109
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Andrey Matvievskiy

基于平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标的一个简单趋势指标。如果ADX的正向线高于它的负向线，也就是上涨趋势，使用蓝色柱做标记。如果线的位置是相反的，柱就是红色的。趋势增强，ADX增加，柱就变宽，ADX下降，趋势变弱，柱就变窄。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2009年7月22日发布在mql4.com 的代码库中。

图1. FILTER_ADX_AM 指标

图1. FILTER_ADX_AM 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17952

烛形影线百分比 烛形影线百分比

本EA交易是基于同名指标的，手数是根据可用保证金的风险百分比来计算的。

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XRSXCandleKeltnerPluse 指标。

Stridsman 波动质量 Stridsman 波动质量

Stridsman 波动质量.

自定义最高价和最低价水平 自定义最高价和最低价水平

最高价和最低价. 对于水平线，您可以设置一个偏移，您可以设置周期 (PERIOD_D1) 来搜索水平线.