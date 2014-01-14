Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Smoothed ADX - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1679
-
Autor real:
Rosh
El algoritmo suavizado de John Ehlers se aplica a los tres búfers del indicador estándar ADX (Average Directional Movement Index).
La imagen de abajo muestra que el ADX suavizado contiene menos ruido del mercado en comparación con el estándar ADX.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código base mql4.com el 28.02.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/546
