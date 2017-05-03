CodeBaseSeções
FILTER_ADX_AM - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Andrey Matvievskiy

Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado. Se a tendência for de alta, a barra será verde-clara, se a linha positiva ADX estiver acima da linha negativa, com uma disposição oposta das linhas, a barra será vermelha. Se o ADX ascender, a barra grossa indicará o fortalecimento da tendência, se a tendência cair, a barra fina indicará seu enfraquecimento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.07.2009.

Fig.1. Indicador FILTER_ADX_AM

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17952

