FILTER_ADX_AM - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Andrey Matvievskiy
平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標です。ADXのプラスラインがマイナスラインを上回っている場合、上昇トレンドには石灰色のバーが表示されます。ラインの位置が反対の場合、バーは赤です。ADXの増加に伴う厚いバーは動向が強化していることを示します。ADXの低下に伴う細いバーは動向が弱くなっていることを示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月22日に公開されました。
図1 FILTER_ADX_AM指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17952
