ClosePositionsBySymbol

Indicador StrangeIndicator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de las velas del indicador StreamСCandles, cuando dichas velas aparecen.

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado.