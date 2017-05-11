CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

ClosePositionsBySymbol - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1440
Ranking:
(21)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El script cierra todas las posiciones del símbolo actual.

ClosePositionsBySymbol

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17944

CloseAllPositions CloseAllPositions

El script cierra todas las posiciones abiertas en la cuenta actual.

StrangeIndicator_HTF StrangeIndicator_HTF

Indicador StrangeIndicator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Background_StreamСCandles_HTF Background_StreamСCandles_HTF

Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de las velas del indicador StreamСCandles, cuando dichas velas aparecen.

FILTER_ADX_AM FILTER_ADX_AM

Sencillísimo indicador de tendencia basado en Average Directional Movement Index suavizado.