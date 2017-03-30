Реальный автор: Andrey Matvievskiy

Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index. Салатовый бар при растущем тренде, если плюсовая линия ADX выше минусовой, красный бар при обратном расположении линий. Толстый бар при росте ADX, свидетельствует об усилении тренда, тонкий бар при падении тренда, свидетельствует об его ослаблении.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.

Рис.1. Индикатор FILTER_ADX_AM