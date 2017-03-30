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FILTER_ADX_AM - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Andrey Matvievskiy
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index. Салатовый бар при растущем тренде, если плюсовая линия ADX выше минусовой, красный бар при обратном расположении линий. Толстый бар при росте ADX, свидетельствует об усилении тренда, тонкий бар при падении тренда, свидетельствует об его ослаблении.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.
Рис.1. Индикатор FILTER_ADX_AM
Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.ThreeCandles_HTF
Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index, размещённый на основном графике.OpenBuyLimitOrder
Скрипт для размещения BuyLimit ордера