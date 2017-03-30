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Индикаторы

FILTER_ADX_AM - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1955
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Реальный автор: Andrey Matvievskiy

Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index. Салатовый бар при растущем тренде, если плюсовая линия ADX выше минусовой, красный бар при обратном расположении линий. Толстый бар при росте ADX, свидетельствует об усилении тренда, тонкий бар при падении тренда, свидетельствует об его ослаблении.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.

Рис.1. Индикатор FILTER_ADX_AM

Рис.1. Индикатор FILTER_ADX_AM

ParabolicUsMoving ParabolicUsMoving

Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга.

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FILTER_ADX_AM_ch FILTER_ADX_AM_ch

Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index, размещённый на основном графике.

OpenBuyLimitOrder OpenBuyLimitOrder

Скрипт для размещения BuyLimit ордера