Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorParabolic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 840
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorParabolic.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorParabolic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17894
El indicador colorea las velas cuyo tamaño en puntos multiplicado por el volumen supere el indicado en los ajustes.WATR_HTF_Signal
El indicador WATR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador WATR en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación
Indicador del precio sin la tendencia actual en forma de oscilador.Detrended Synthetic Price (bars)
Indicador de precio sin la tendencia actual (por barras).