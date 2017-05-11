El indicador WATR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador WATR en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación

Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de flecha, dirigida a la derecha, y cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.

Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador WATR: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint WATR_K = 10 ; input double WATR_M = 4.0 ; input uint ATR= 21 ; Parámetros de entrada imprescindibles para la representación visual del indicador WATR_HTF_Signal: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrGray ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parámetros de entrada del indicador iRSISign_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Si se presupone el uso de varios indicadores WATR_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador WATR.mq5.

Fig. 1. Indicador WATR_HTF_Signal. Señal de Continuación de la tendencia creciente

Fig.2. Indicador WATR_HTF_Signal. Señal para la apertura de una posición corta