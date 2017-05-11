CodeBaseSecciones
Indicadores

StreamСCandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1157
(19)
StreamCCandles.mq5 (25.25 KB)
Autor real: Yuriy Tokman (YTG)

El indicador colorea las velas cuyo tamaño en puntos multiplicado por el volumen supere el indicado en los ajustes. En el cálculo se aplica el cuerpo de la vela o el tamaño completo de la vela, dependiendo de los ajustes.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE;              //variante de tamaño
input uint Candles_Size=1000;                        //tamaño mínimo de la vela para la activación
input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_;  //volumen 
input uint NumberofBar=1;                            //Número de la barra para la alerta
input bool SoundON=true;                             //Permiso para la alerta
input uint NumberofAlerts=2;                         //Número de alertas
input bool EMailON=false;                            //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false;                             //Permiso para enviar una señal al móvil

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 22.01.2016.

Fig. 1. Indicador Stream

Fig. 1. Indicador Stream

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17893

