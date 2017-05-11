Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StreamСCandles - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Yuriy Tokman (YTG)
El indicador colorea las velas cuyo tamaño en puntos multiplicado por el volumen supere el indicado en los ajustes. En el cálculo se aplica el cuerpo de la vela o el tamaño completo de la vela, dependiendo de los ajustes.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; //variante de tamaño input uint Candles_Size=1000; //tamaño mínimo de la vela para la activación input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; //volumen input uint NumberofBar=1; //Número de la barra para la alerta input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 22.01.2016.
Fig. 1. Indicador Stream
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17893
