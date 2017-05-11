Autor real: Yuriy Tokman (YTG)

El indicador colorea las velas cuyo tamaño en puntos multiplicado por el volumen supere el indicado en los ajustes. En el cálculo se aplica el cuerpo de la vela o el tamaño completo de la vela, dependiendo de los ajustes.

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; input uint Candles_Size= 1000 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 22.01.2016.

Fig. 1. Indicador Stream