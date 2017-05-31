コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorParabolic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
795
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorParabolic 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたColorParabolic.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ColorParabolic_HTF‌指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17894

StreamСCandles StreamСCandles

この指標は、ボリュームを乗じたサイズが予め設定された値を超えるローソク足の色を塗ります。

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

WATR_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーでWATR指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

このエキスパートアドバイザーは、現在のサーバ時間が入力変数で指定された時間制限を超えた場合、口座で開かれている現在の銘柄のポジションを全て決済します。

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

このエキスパートアドバイザーは、現在のサーバ時間が入力変数で指定された時間制限を超えた場合、口座で開かれているポジションを全て決済します。