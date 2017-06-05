请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorParabolic 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正常工作，要把编译好的 ColorParabolic.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. ColorParabolic_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17894
StreamСCandles
本指标在烛形大小超过预设值的一定倍数时使用彩色做标记。WATR_HTF_Signal
WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象用彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。
Exp_ClosePositionsByTime
本EA交易在当前服务器时间超过了输入变量中的时间限制时，关闭账户中当前交易品种的所有仓位。Exp_CloseAllPositionsByTime
本EA交易在当前服务器时间超过了输入变量中指定的时间限制时，关闭账户中的所有仓位。