本指标在烛形大小超过预设值的一定倍数时使用彩色做标记。

WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象用彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。