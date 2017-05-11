CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Detrended Synthetic Price (oscillator) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1097
Ranking:
(26)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de precio sin la tendencia actual fue inicialmente desarrollado por John Eilers.  Su uso tiene diferentes variedades, pero la más utilizada (con niveles fijos) ve su utilización muy restringida. Usted deberá ajustar los niveles por separado para cada símbolo, marco temporal y para cada ajuste de cualquier parámetro.

La versión con la línea de señal intermitente parece una alternativa razonable a los niveles fijos.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17900

ColorParabolic_HTF ColorParabolic_HTF

Indicador ColorParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

StreamСCandles StreamСCandles

El indicador colorea las velas cuyo tamaño en puntos multiplicado por el volumen supere el indicado en los ajustes.

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Indicador de precio sin la tendencia actual (por barras).

Detrended Synthetic Price (histo) Detrended Synthetic Price (histo)

Indicador de precio sin la tendencia actual con histograma.