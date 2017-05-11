El indicador de precio sin la tendencia actual fue inicialmente desarrollado por John Eilers. Su uso tiene diferentes variedades, pero la más utilizada (con niveles fijos) ve su utilización muy restringida. Usted deberá ajustar los niveles por separado para cada símbolo, marco temporal y para cada ajuste de cualquier parámetro.



La versión con la línea de señal intermitente parece una alternativa razonable a los niveles fijos.