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Индикаторы

ColorParabolic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1956
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorParabolic.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorParabolic_HTF‌

Рис.1. Индикатор ColorParabolic_HTF‌

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

XOSignal_HTF_Signal XOSignal_HTF_Signal

Индикатор XOSignal_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XOSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

StreamСCandles StreamСCandles

Индикатор окрашивает свечки, размер которых в пунктах, умноженных на объем, превышает фиксированный в настройках.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.