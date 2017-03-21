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ColorParabolic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorParabolic.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorParabolic_HTF
Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделокXOSignal_HTF_Signal
Индикатор XOSignal_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XOSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор окрашивает свечки, размер которых в пунктах, умноженных на объем, превышает фиксированный в настройках.Exp_ClosePositionsByTime
Советник для закрывания всех позиций по текущему символу, открытых на счете, если текущее время сервера превысило фиксированный во входных переменных предел времени.