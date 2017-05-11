Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Detrended Synthetic Price (bars) - indicador para MetaTrader 5
El indicador de precio sin la tendencia actual fue inicialmente desarrollado por John Eilers. Su uso tiene diferentes variedades, pero la más utilizada (con niveles fijos) ve su utilización muy restringida. Usted deberá ajustar los niveles por separado para cada símbolo, marco temporal y para cada ajuste de cualquier parámetro.
Indicador del precio sin la tendencia actual en forma de oscilador.ColorParabolic_HTF
Indicador ColorParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de precio sin la tendencia actual con histograma.Exp_ClosePositionsByTime
Asesor para cerrar todas las posiciones del símbolo actual abiertas en la cuenta, si la hora actual del servidor ha superado el límite de tiempo establecido en los parámetros de entrada.