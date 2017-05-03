Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorParabolic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1188
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ColorParabolic com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador ColorParabolic.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorParabolic_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17894
Indicador que pinta velas cujo tamanho em pontos multiplicados pelo volume excede o definido nas configurações.WATR_HTF_Signal
O indicador WATR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador WATR, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros
Indicador de preço - sem a tendência atual - na forma de um oscilador.Detrended Synthetic Price (bars)
Indicador de preço sem a tendência atual (por barras).