CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorParabolic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
835
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorParabolic Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ColorParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ColorParabolic_HTF‌ Indikator

Abb.1. Der ColorParabolic_HTF‌ Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17894

StreamСCandles StreamСCandles

Der Indikator färbt die Kerzen, deren Größe in Punkten multipliziert mit den Volumen die in den Einstellungen festgelegte Größe übersteigt.

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

Der WATR_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder das Signal für die Ausführung eines Trades vom WATR Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung eines Abschlusses auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für de Ausführung eines Trades gibt

Detrended Synthetic Price (oscillator) Detrended Synthetic Price (oscillator)

Ein Preisindikator ohne aktuellen Trend in Form eines Oszillators.

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Preisindikator ohne aktuellen Trend (Balken).