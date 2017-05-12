und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorParabolic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 835
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorParabolic Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ColorParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorParabolic_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17894
Der Indikator färbt die Kerzen, deren Größe in Punkten multipliziert mit den Volumen die in den Einstellungen festgelegte Größe übersteigt.WATR_HTF_Signal
Der WATR_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder das Signal für die Ausführung eines Trades vom WATR Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung eines Abschlusses auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für de Ausführung eines Trades gibt
Ein Preisindikator ohne aktuellen Trend in Form eines Oszillators.Detrended Synthetic Price (bars)
Preisindikator ohne aktuellen Trend (Balken).