Asesores Expertos

20PRExp-3 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1258
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
20PRExp-3.mq5 (38.67 KB)
Autor de la idea — Sergeyautor del código mq5 — barabashkakvn

El Asesor Experto 20PRExp-3 está basado en el sistema de la ruptura de la volatilidad dentro del día. Han sido añadidos los filtros del volumen y el indicador Parabolic SAR. Estrategia de la salida: trailing stop, stops móviles.

Período recomendado: M5.

El Asesor Experto dibuja y mueve las líneas horizontales en los siguientes niveles:

  • ‌"MLP" — en el precio High de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.
  • ‌"MLM" — en el precio Low de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.
  • "MidL" — en el precio medio ("MLP"+"MLM")/2.

Prueba en EURUSD, M5, de 2016.06.01 a 2017.03.14:

20PRExp-3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17866

