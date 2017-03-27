Pon "Me gusta" y sigue las noticias
20PRExp-3 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1258
-
Autor de la idea — Sergey, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El Asesor Experto 20PRExp-3 está basado en el sistema de la ruptura de la volatilidad dentro del día. Han sido añadidos los filtros del volumen y el indicador Parabolic SAR. Estrategia de la salida: trailing stop, stops móviles.
Período recomendado: M5.
El Asesor Experto dibuja y mueve las líneas horizontales en los siguientes niveles:
- "MLP" — en el precio High de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.
- "MLM" — en el precio Low de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.
- "MidL" — en el precio medio ("MLP"+"MLM")/2.
Prueba en EURUSD, M5, de 2016.06.01 a 2017.03.14:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17866
