Autor de la idea — Sergey, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El Asesor Experto 20PRExp-3 está basado en el sistema de la ruptura de la volatilidad dentro del día. Han sido añadidos los filtros del volumen y el indicador Parabolic SAR. Estrategia de la salida: trailing stop, stops móviles.

Período recomendado: M5.

El Asesor Experto dibuja y mueve las líneas horizontales en los siguientes niveles:

‌" MLP " — en el precio High de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.

" — en el precio de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1. ‌" MLM " — en el precio Low de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1.

" — en el precio de la barra con el índice "0" en el período PERIOD_D1. "MidL" — en el precio medio ("MLP"+"MLM")/2.

Prueba en EURUSD, M5, de 2016.06.01 a 2017.03.14:

