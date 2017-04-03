Der Autor der Idee — Sergey, Der Autor des Codesmq5 — barabashkakvn.

Der EA 20PRExp-3 wurde am System des Durchbruchs der Volatilität innerhalb des Tages gebaut. Es wurden die Filter des Volumen und der Indikator Parabolic SAR hinzugefügt. Die Strategie des Verlassen: Trailing-Stop, gleitende Stop.

Die empfohlene Periode: M5.

Der EA zeichnet und verschiebt die horizontalen Linien nach solchen Ebenen:

‌" MLP " — über High dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.

" — über dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1. " MLM " — über Low dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.

" — über dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1. "MidL" — über dem Durchschnittspreis ("MLP"+"MLM")/2.

Der Test am EURUSD, M5 von 2016.06.01 bis 2017.03.14:

