CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

20PRExp-3 - Experte für den MetaTrader 5

Sergey2005TR | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1116
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
20PRExp-3.mq5 (38.67 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — SergeyDer Autor des Codesmq5 — barabashkakvn

Der EA 20PRExp-3 wurde am System des Durchbruchs der Volatilität innerhalb des Tages gebaut. Es wurden die Filter des Volumen und der Indikator Parabolic SAR hinzugefügt. Die Strategie des Verlassen: Trailing-Stop, gleitende Stop.

Die empfohlene Periode: M5.

Der EA zeichnet und verschiebt die horizontalen Linien nach solchen Ebenen:

  • ‌"MLP" — über High dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.
  • "MLM" — über Low dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.
  • "MidL" — über dem Durchschnittspreis ("MLP"+"MLM")/2.

Der Test am EURUSD, M5 von 2016.06.01 bis 2017.03.14:

20PRExp-3

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17866

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

Die Trading-Strategie nach dem Indikator RSI. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Position geöffnet wird.

ColorParabolic_Alert ColorParabolic_Alert

Der semaphore Signal-Indikator ColorParabolic mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Doppelt geglättete Stochastik Doppelt geglättete Stochastik

Die doppelt geglättete Stochastik

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - ein Set der MetaCOT 2 Indikatoren, die den Zugang zu den Daten aus CFTC-Berichten bieten. MetaCOT 2 unterstützt COT-Berichte, Disaggregated COT, TFF und CIT und erlaubt es, COT-Charts direkt im MetaTrader Terminal zu zeichnen. Alle Indikatoren sind als Quellcodes verfügbar und können für die Erstellung eines eigenen Handelssystems verwendet werden.