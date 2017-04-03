und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
20PRExp-3 - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1116
Der Autor der Idee — Sergey, Der Autor des Codesmq5 — barabashkakvn.
Der EA 20PRExp-3 wurde am System des Durchbruchs der Volatilität innerhalb des Tages gebaut. Es wurden die Filter des Volumen und der Indikator Parabolic SAR hinzugefügt. Die Strategie des Verlassen: Trailing-Stop, gleitende Stop.
Die empfohlene Periode: M5.
Der EA zeichnet und verschiebt die horizontalen Linien nach solchen Ebenen:
- "MLP" — über High dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.
- "MLM" — über Low dem Preis des Bars mit dem Index "0" auf der Periode PERIOD_D1.
- "MidL" — über dem Durchschnittspreis ("MLP"+"MLM")/2.
Der Test am EURUSD, M5 von 2016.06.01 bis 2017.03.14:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17866
