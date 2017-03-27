Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADXm (vhf adaptive) - indicador para MetaTrader 5
Esta versión de ADXm se calcula usando VHF (filtro vertical/horizontal) para adaptar el período de cálculo, en vez de trabajar sólo con los períodos fijos.
Para ver los efectos de la adaptación, yo recomiendo usar los timeframes mayores (los períodos cortos tienen las ventajas muy pequeñas de cualquier tipo de adaptación). En los períodos largos, el indicador podrá reaccionar a una volatilidad de mercado súbita, mantenerse en la dirección de la tendencia si VHF adaptable «aconseja» eso. En cualquier caso, yo aconsejaría experimentar con los parámetros.
