Indicadores

ADXm (vhf adaptive) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1565
Ranking:
(25)
Publicado:
Esta versión de ADXm se calcula usando VHF (filtro vertical/horizontal) para adaptar el período de cálculo, en vez de trabajar sólo con los períodos fijos.

Para ver los efectos de la adaptación, yo recomiendo usar los timeframes mayores (los períodos cortos tienen las ventajas muy pequeñas de cualquier tipo de adaptación). En los períodos largos, el indicador podrá reaccionar a una volatilidad de mercado súbita, mantenerse en la dirección de la tendencia si VHF adaptable «aconseja» eso. En cualquier caso, yo aconsejaría experimentar con los parámetros. 

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17851

