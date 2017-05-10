無料でロボットをダウンロードする方法を見る
20PRExp-3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
- 1013
アップデート済み:
アイディアの著者 — Sergey、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
20PRExp-3エキスパートアドバイザーは日中のボラティリティのブレイクスルーシステムに基づいています。さらに、ボリュームフィルタとパラボリックSAR指標が使用されています。エグジット戦略：トレーリングストップを使用
推奨期間：M5
エキスパートアドバイザーは、水平線を次のレベルで描画して移動します。
- "MLP" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの高値
- "MLM" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの安値
- "MidL" — 平均価格 ("MLP"+"MLM")/2
EURUSDでのテスト、2016.06.01から2017.03.14まで、M5：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17866
