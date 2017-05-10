コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

20PRExp-3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey2005TR | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1013
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者 — SergeyMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

20PRExp-3エキスパートアドバイザーは日中のボラティリティのブレイクスルーシステムに基づいています。さらに、ボリュームフィルタとパラボリックSAR指標が使用されています。エグジット戦略：トレーリングストップを使用

推奨期間：M5

エキスパートアドバイザーは、水平線を次のレベルで描画して移動します。

  • ‌"MLP" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの高値
  • "MLM" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの安値
  • "MidL" — 平均価格 ("MLP"+"MLM")/2

EURUSDでのテスト、2016.06.01から2017.03.14まで、M5：

20PRExp-3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17866

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

RSI指標に基づいた取引戦略です。ポジションを開く前に資金が十分か確認します。

ColorParabolic_Alert ColorParabolic_Alert

ColorParabolicトレンド指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

Detrended Synthetic Price（オシレーター） Detrended Synthetic Price（オシレーター）

オシレーターの形でのDetrended Synthetic Priceです。

Detrended Synthetic Price（バー） Detrended Synthetic Price（バー）

Detrended Synthetic Price（バー）