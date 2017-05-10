アイディアの著者 — Sergey、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

20PRExp-3エキスパートアドバイザーは日中のボラティリティのブレイクスルーシステムに基づいています。さらに、ボリュームフィルタとパラボリックSAR指標が使用されています。エグジット戦略：トレーリングストップを使用

推奨期間：M5

エキスパートアドバイザーは、水平線を次のレベルで描画して移動します。

‌" MLP " — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの 高値

" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの " MLM " — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの 安値

" — PERIOD_D1時間枠の "0"インデックスを持つバーの "MidL" — 平均価格 ("MLP"+"MLM")/2

EURUSDでのテスト、2016.06.01から2017.03.14まで、M5：

‌