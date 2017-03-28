Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
20PRExp-3 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1748
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Sergey, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor 20PRExp-3 baseado no sistema de fuga de volatilidade intradia. Adicionados os filtros de volume e o indicador Parabolic SAR. Estratégia de saída: Trailing-Stops.
Período recomendado: M5.
O Expert plota e move as linhas horizontais nos níveis:
- "MLP" — segundo o preço High da barra com índice "0" no período PERIOD_D1.
- "MLM" — segundo o preço Low da barra com índice "0" no período PERIOD_D1.
- "MidL" — segundo o preço médio ("MLP"+"MLM")/2.
Teste em EURUSD, M5 de 2016.06.01 a 2017.03.14:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17866
DSL - DMI oscillatorADXm (vhf adaptive)
ADXm (filtro adaptável vertical/horizontal).
O MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators é um conjunto de indicadores MetaCOT 2 que fornecem acesso aos dados a partir dos relatórios CFTC. O MetaCOT 2 suporta os relatórios COT, Disaggregated COT, TFF e CIT, e permite plotar gráficos COT diretamente no terminal MetaTrader. Todos os indicadores estão disponíveis nos códigos-fonte e podem ser usado para construir seu próprio sistema de negociação.StepUpDown
Indicador de direção de preço com setas e alertas.