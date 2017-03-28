Autor da ideia — Sergey, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor 20PRExp-3 baseado no sistema de fuga de volatilidade intradia. Adicionados os filtros de volume e o indicador Parabolic SAR. Estratégia de saída: Trailing-Stops.

Período recomendado: M5.

O Expert plota e move as linhas horizontais nos níveis:

‌" MLP " — segundo o preço High da barra com índice "0" no período PERIOD_D1.

" — segundo o preço da barra com índice "0" no período PERIOD_D1. " MLM " — segundo o preço Low da barra com índice "0" no período PERIOD_D1.

" — segundo o preço da barra com índice "0" no período PERIOD_D1. "MidL" — segundo o preço médio ("MLP"+"MLM")/2.

Teste em EURUSD, M5 de 2016.06.01 a 2017.03.14:

