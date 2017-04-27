Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MQL5 WIZARD - Señal comercial DIDI Index - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1084
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La señal se basa en un indicador desarrollado por el analítico brasileño Odir Aguiar (Didi). Consta de tres medias móviles (con periodos 3, 8, 20) las "agujas de Didi", que permite visualizar los puntos de viraje.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14970
Double smoothed stochastic
Versión ampliada con un estocástico de suavizado doble.20PRExp-3
Sistema de la ruptura de la volatilidad dentro del día. Se utiliza el indicador Parabolic SAR.
Bollinger Bands as Support & Resistance
Muestra de la colocación de órdenes pendientes basada en las franjas de Bollinger.MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal
La señal está basada en el indicador Gann HiLo.