MQL5 WIZARD - Señal comercial DIDI Index - librería para MetaTrader 5

Genes Luna
La señal se basa en un indicador desarrollado por el analítico brasileño Odir Aguiar (Didi). Consta de tres medias móviles (con periodos 3, 8, 20) las "agujas de Didi", que permite visualizar los puntos de viraje.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14970

