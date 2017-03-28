En el estocástico de suavizado doble normalmente se usa para los cálculos una ЕМА (media móvil exponencial). En la versión actual existen ciertas diferencias. Por defecto, también se calcula según la ЕМА, pero existe la posibilidad de elegir entre 4 tipos de medias para el suavizado. De esta forma, podemos obtener tipos completamente nuevos de estocásticos de suavizado doble:

basado en SMA

basado en EMA (por defecto)



basado en SMMA



basado en LWMA

Los cálculos pueden ser realizados usando como base cualquier tipo de precio del conjunto incorporado presentado. Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos obtener muchos tipos nuevos de estocásticos de suavizado doble (incluyendo algo así como un "estocástico tosco", en el que ambos periodos suavizados están definidos en <= 1)



Normalmente, el estocástico de suavizado doble se usa como indicador de las zonas de sobrecompra y sobreventa, pero, si aumentamos el periodo de cálculo, el indicador puede resultar útil también para comprobar los cambios en las condiciones del mercado. En cualquier caso, recomiendo experimentar un poco. Como sucede con cualquier indicador, este carece de ajustes universales que convengan a todos los símbolos, por eso en cada caso particular será necesario buscar los adecuados.





