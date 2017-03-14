CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

20PRExp-3 - эксперт для MetaTrader 5

Sergey2005TR | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2485
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи — Сергейавтор кода mq5 — barabashkakvn

Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волатильности внутри дня. Добавлены фильтры объема и индикатор Parabolic SAR. Стратегия выхода: трейлинг-стоп, скользящие стопы.

Рекомендуемый период: M5.

С‌оветник рисует и передвигает горизонтальные линии по таким уровням:

  • ‌"MLP" — по High цене бара с индексом "0" на периоде PERIOD_D1.
  • "MLM" — по Low цене бара с индексом "0" на периоде PERIOD_D1.
  • "MidL" — по средней цене ("MLP"+"MLM")/2.

Тест на EURUSD, M5 с 2016.06.01 по 2017.03.14:

20PRExp-3

DMA (general) DMA (general)

DMA, или смещенные скользящие средние (основная версия).

Aroon oscillator 2 Aroon oscillator 2

Новая версия известного осциллятора Aroon.

BufferInspector BufferInspector

Сколько буферов использует ваш индикатор? Что в них рассчитывается и насколько это эффективно? Теперь вы сможете знать всё, что происходит "за кулисами" работы индикатора.

Dsl - DMI oscillator Dsl - DMI oscillator

Версия осциллятора DMI в виде прерывистой сигнальной линии.