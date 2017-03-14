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20PRExp-3 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Сергей, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волатильности внутри дня. Добавлены фильтры объема и индикатор Parabolic SAR. Стратегия выхода: трейлинг-стоп, скользящие стопы.
Рекомендуемый период: M5.
Советник рисует и передвигает горизонтальные линии по таким уровням:
- "MLP" — по High цене бара с индексом "0" на периоде PERIOD_D1.
- "MLM" — по Low цене бара с индексом "0" на периоде PERIOD_D1.
- "MidL" — по средней цене ("MLP"+"MLM")/2.
Тест на EURUSD, M5 с 2016.06.01 по 2017.03.14:
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DMA, или смещенные скользящие средние (основная версия).Aroon oscillator 2
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