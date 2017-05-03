思路的作者 — Sergey, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

20PRExp-3 EA 交易基于日内的波动和突破系统，它还另外使用了交易量过滤器和抛物线 SAR 指标。退场策略: 使用跟踪止损。

推荐的时段: M5.

EA交易会在以下水平画出和移动水平线:

‌" MLP " — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"的柱的 最高价 。

" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"的柱的 。 " MLM " — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"柱的 最低价 。

" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"柱的 。 "MidL" — 在平均价格处 ("MLP"+"MLM")/2.

在 EURUSD, M5 从 2016.06.01 到 2017.03.14 的测试结果:

‌