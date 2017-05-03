代码库部分
20PRExp-3 - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2300
等级:
(25)
已发布:
已更新:
20PRExp-3.mq5 (38.67 KB)
思路的作者 — SergeyMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

20PRExp-3 EA 交易基于日内的波动和突破系统，它还另外使用了交易量过滤器和抛物线 SAR 指标。退场策略: 使用跟踪止损。

推荐的时段: M5.

EA交易会在以下水平画出和移动水平线:

  • ‌"MLP" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"的柱的最高价
  • "MLM" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"柱的 最低价
  • "MidL" — 在平均价格处　("MLP"+"MLM")/2.

在 EURUSD, M5 从 2016.06.01 到 2017.03.14　的测试结果:

20PRExp-3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17866

