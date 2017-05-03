请观看如何免费下载自动交易
20PRExp-3 - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
- 2300
-
思路的作者 — Sergey, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
20PRExp-3 EA 交易基于日内的波动和突破系统，它还另外使用了交易量过滤器和抛物线 SAR 指标。退场策略: 使用跟踪止损。
推荐的时段: M5.
EA交易会在以下水平画出和移动水平线:
- "MLP" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"的柱的最高价 。
- "MLM" — 在 PERIOD_D1 时段索引为"0"柱的 最低价。
- "MidL" — 在平均价格处 ("MLP"+"MLM")/2.
在 EURUSD, M5 从 2016.06.01 到 2017.03.14 的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17866
