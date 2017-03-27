OSCILADOR DMI

El conjunto de los indicadores que forman parte del índice del movimiento direccional de Wilder se compone del indicador del movimiento direccional positivo (+ DI) e indicador del movimiento direccional negativo (- DI). Representan una base para el índice del movimiento direccional medio (ADX) que es más reconocido. Mientras que ADX ofrece la información sobre la fuerza (y no sobre la dirección) del movimiento de precio, +DI y -DI facilitan la información sobre la dirección positiva o negativa del precio durante un determinado período de tiempo.



El autor de esta idea, Wilder, expuso la información completa sobre la funcionalidad y la construcción de todos los componentes del índice en su libro del año 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. Los componentes del índice se enfocan en la parte del rango comercial de la barra actual que excede los límites del rango de la barra anterior. Si es superior, se considera positiva, si es inferior, negativa. El movimiento de + DI por encima de la línea -DI indica en que la dirección alcista ha adelantado la dirección bajista. Y al contrario, cuando +DI baja por debajo de -DI, entonces el precio baja debido a la presión de las ventas o a la falta del impulso de precios. El cambio potencial de la dirección de la tendencia ocurre cuando las líneas se cruzan.

